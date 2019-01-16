США предупреждают Израиль об опасности китайских инвестиций

Заместитель министра энергетики США, находящийся с визитом в Израиле, заявил, что большое количество инвестиций Китая в Израиль может поставить под сомнение тесное сотрудничество американской и израильской разведок, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Израильский новостной сайт «Аруц шева» сообщает, со ссылкой на сайт Bloomberg, что заместитель министра энергетики США Дэн Брайт сказал министру Ювалю Штайницу, что «США ожидают, что Израиль предпримет шаги для ужесточения контроля над иностранными инвестициями на своей территории». Он, якобы, также предупредил, что «захват иностранными компаниями инфраструктур в Израиле может поставить под угрозу сотрудничество разведки между Иерусалимом и Вашингтоном».

«Мы знаем, что иностранные инвестиции в Израиль растет с каждым днем, и у нас есть существенные опасения по поводу определенных действий китайцев, особенно со стороны конкретных компаний», — сказал Брайт.

Он также предложил американскую помощь в создании комитета, подобного тому, который был создан в Америке, для контроля над зарубежными инвестициями, заявив, что американцы не против таких инвестиций, но опасаются стран, которые могут иметь корыстные интересы. В начале этого месяца советник по национальной безопасности США Джон Болтон провел дискуссию с высокопоставленными израильскими чиновниками по поводу опасений, что китайцы намеренно пытаются получить доступ к израильской технологической отрасли для получения секретной информации.

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