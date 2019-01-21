Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по зоне безопасности в САР

21 января 2019 02:06 (UTC+04:00)

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились об ускорении переговоров по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

"Сегодня наш президент провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент Эрдоган заявил о готовности Турции к осуществлению неотложных мер по обеспечению безопасности в регионе Манбиджа, чтобы не дать террористам РПК-YPG (Рабочей партии Курдистана - сил самообороны сирийских курдов) дестабилизировать ситуацию", - говорится в заявлении.

В не отмечается, что "стороны договорились принять меры, чтобы ликвидировать остатки ИГ в Сирии и не допустить ее возрождения".

"Лидеры также договорились ускорить начатые главами генштабов двух стран переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии", - добавляется в заявлении.

Отмечается, что Эрдоган выразил Трампу соболезнования в связи с гибелью американских военных в результате теракта в Манбидже и добавил, что эта провокация направлена на то, чтобы повлиять на решение президента США о выводе американских войск из Сирии.

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