В Белом доме подвели итоги телефонного разговора Трампа и Эрдогана

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ходе телефонного разговора искать решение проблем безопасности для северо-востока Сирии, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил Белый дом.

"Президент Трамп подчеркнул важность разгрома террористических элементов в Сирии. Лидеры согласились продолжить поиски договоренностей по такому решению проблем северо-востока Сирии, которое учитывало бы проблемы безопасности, касающиеся обеих стран", - говорится в сообщении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.

Также Эрдоган выразил соболезнования Трампу в связи с терактом в Манбидже на этой неделе, где среди примерно трех десятков погибших было четверо американцев, патрулировавших данный район.

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