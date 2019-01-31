США выведут свои войска из Афганистана при заключении там соглашения о мире - Трамп

31 января 2019 22:34 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

"Мы почти 19 лет находимся в Афганистане, и впервые за это время они [власти и талибы] говорят о заключении договоренности, и мы вернем наших людей [военнослужащих] домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет дальше, однако они ведут серьезные переговоры, и впервые для этого есть основания", - сказал американский лидер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил об отправке дополнительного контингента военных на границу с Мексикой
США 20:02
Трамп рассчитывает в скором времени встретиться с лидером КНР и заключить торговую сделку
США 19:35
Трамп назвал условие для заключения финальной торговой сделки с Китаем
США 17:32
Москва призвала США вывести войска из зоны в районе Ат-Танфа
Россия 12:42
Законодатели США внесли новую резолюцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияда в Йемене
США 11:12
В Госдепе считают, что США должны иметь современные ядерные силы
США 10:56
Лента новостей
МИД Великобритании: Лондон, Париж и Берлин твердо привержены ядерной сделке с Тегераном
Европа 23:35
Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике возросло до 120
Другие страны 23:04
Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медицинском страховании"
Политика 22:47
Китай продолжает увеличивать инвестиции в главные страны вдоль "Пояса и пути"
Китай 22:29
Азербайджанский спортсмен завоевал два "серебра" на Кубке мира по плаванию
Общество 21:28
В Азербайджане запускается производство дубовой водки по швейцарской технологии
Бизнес 21:14
Во Франции создали механизм транзакций с Ираном с участием Германии и Великобритании
Экономика 21:14
Отели Азербайджана переходят на «облачную» платформу
ИКТ 21:04
Начинается прием документов в магистратуру вузов и АН Азербайджана
Общество 20:52