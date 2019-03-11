Reuters: Boeing пока не планирует выпускать новые рекомендации после крушения самолета

11 марта 2019 13:54 (UTC+04:00)

Американская авиастроительная корпорация Boeing пока не намерена публиковать новые рекомендации для авиакомпаний, эксплуатирующих модели Boeing 737 MAX 8. Как передает Trend, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя компании Boeing.

"Безопасность является нашим приоритетом номер один, и мы предпринимаем все меры, чтобы как можно полнее понять все аспекты этой аварии, тесно сотрудничая с группой, ведущей расследование, и всеми участвующими в нем регулирующими органами", - приводит агентство слова представителя корпорации.

В Boeing добавили, что расследование авиакатастрофы в Эфиопии находится на ранней стадии. Как отмечается, у компании-производителя пока нет необходимости выпускать для перевозчиков новые рекомендации по использованию самолета.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян и восемь жителей КНР.

После катастрофы авиакомпания Ethiopian Airlines временно приостановила полеты Boeing 737 MAX 8. Управление гражданской авиации КНР в понедельник также сообщило о введении временного запрета на использование самолетов этой модели на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии. Управление гражданской авиации Монголии тоже объявило о решении временно приостановить эксплуатацию Boeing 737 Max 8.

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