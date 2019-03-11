Reuters: Boeing пока не планирует выпускать новые рекомендации после крушения самолета

Американская авиастроительная корпорация Boeing пока не намерена публиковать новые рекомендации для авиакомпаний, эксплуатирующих модели Boeing 737 MAX 8. Как передает Trend, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя компании Boeing.

"Безопасность является нашим приоритетом номер один, и мы предпринимаем все меры, чтобы как можно полнее понять все аспекты этой аварии, тесно сотрудничая с группой, ведущей расследование, и всеми участвующими в нем регулирующими органами", - приводит агентство слова представителя корпорации.

В Boeing добавили, что расследование авиакатастрофы в Эфиопии находится на ранней стадии. Как отмечается, у компании-производителя пока нет необходимости выпускать для перевозчиков новые рекомендации по использованию самолета.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян и восемь жителей КНР.

После катастрофы авиакомпания Ethiopian Airlines временно приостановила полеты Boeing 737 MAX 8. Управление гражданской авиации КНР в понедельник также сообщило о введении временного запрета на использование самолетов этой модели на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии. Управление гражданской авиации Монголии тоже объявило о решении временно приостановить эксплуатацию Boeing 737 Max 8.

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