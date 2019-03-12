Джозеф Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году - СМИ

Бывший вице-президент США Джозеф Байден собирается участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщила во вторник газета The Hill со ссылкой на одного из конгрессменов от Демократической партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источника газеты, Байден, которому в минувшем ноябре исполнилось 76 лет, сообщил ему в телефонном разговоре о своем намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от партии демократов. "Я попытаюсь использовать этот шанс", - процитировал законодатель бывшего вице-президента. Конгрессмен, имя которого газета не называет, сделал аудиозапись беседы с Байденом и представил ее журналистам The Hill.

Издание сообщает, что в ходе короткой беседы Байден предложил конгрессмену встретиться для обсуждения стратегии предвыборной кампании. Бывший вице-президент также попросил законодателя о поддержке в этом начинании, но не сообщил, когда и где намерен официально объявить об участии в предстоящей президентской гонке.

Ранее сообщалось, что Байден может уже в начале апреля начать кампанию за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

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