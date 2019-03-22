Трамп считает, что торговое соглашение с Китаем уже очень близко

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business Network, что, по его мнению, торговое соглашение США с Китаем уже "очень близко", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на значительное время. Заявление президента прозвучало на фоне продолжающихся непростых переговоров США и Китая по заключению торгового соглашения. Трамп подтвердил, что переговоры будут продолжены в ближайшее время.

"Я думаю, многие люди ждут (торгового - ред.) соглашения с Китаем. Я думаю, оно будет иметь большое влияние, возможно, большее, чем люди думают... Я думаю, что мы подбираемся очень близко. Это не значит, что мы достигнем его, но я думаю, что мы подбираемся очень близко", - приводит телеканал текстовую расшифровку интервью.

По данным телеканала, американский лидер выразил мнение о том, что сохранение торговых пошлин на китайские товары не станет препятствием для торговых переговоров с Китаем.

Как сообщили СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер посетят Пекин на следующей неделе, а затем с ответным визитом вице-премьер Китая Лю Хэ отправится в Вашингтон. Источники газеты The Wall Street Journal уточнили, что переговоры между странами находятся на финальной стадии, а итоговая торговая сделка может быть заключена уже до конца апреля.

При этом агентство Блумберг заявило о том, что в США беспокоятся, что Китай может отказаться от уступок американской стороне в области торговли. Это, по данным агентства, может произойти, потому что китайские переговорщики не получили убедительных гарантий от администрации Трампа по отмене импортных пошлин.

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