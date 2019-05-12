Трамп внес изменения в программу празднования Дня независимости США в Вашингтоне

12 мая 2019 11:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп внес изменения в программу ежегодного празднования в Вашингтоне 4 июля Дня независимости страны, в связи с планами выступить перед собравшимися у Мемориала Авраама Линкольна в центре города. Об этом написала в субботу газета The Washington Post, которая ссылается на свои источники в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, американский лидер распорядился перенести праздничный фейерверк с центрального бульвара Вашингтона, где расположены Конгресс, а также главные музеи и исторические монументы американской столицы. По замыслу президента, салют пройдет на берегу реки Потомак, примерно в 1 км от традиционного местоположения. В вашингтонской администрации считают, что такой шаг позволит большему числу зрителей любоваться салютом.

По словам источника издания, для Трампа регулярно проводятся брифинги о подготовке к празднованию Дня независимости в столице. Он сам принимает активное участие в планировании программы праздника. Президент даже обсуждал вопрос о том, следует ли запускать фейерверк с баржи на реке Потомак. Источник газеты подчеркивает, что глава государства никогда так горячо не проявлял интерес к проведению Дня независимости в столице США.

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