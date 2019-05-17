Трамп взял ипотечный кредит

17 мая 2019 00:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп взял в 2018 году ипотеку более чем на 5 миллионов долларов, свидетельствует отчет Офиса по правительственной этике о финансовых делах президента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ежегодном отчете значится ипотечный кредит, полученный в банке на сумму от 5 до 25 миллионов долларов.

По данным газеты Palm Beach Daily News, сыновья Трампа купили у одной из сестер президента дом с девятью комнатами во Флориде за 18,5 миллиона долларов. По данным агентства Рейтер, объем ипотечного кредита для покупки этого дома составил 11,2 миллиона долларов. Однако сказать точно, какая часть кредита приходится на долю Дональда Трампа, нельзя, поскольку президент США не публикует свою налоговую декларацию, в которой содержатся эти данные.

Всего, согласно отчету, за Дональдом Трампом числится 14 кредитов, из них три — на сумму более чем в 50 миллионов долларов.

В США даже очень богатые люди часто берут ипотеку. Это связано с тем, что процент по ипотечному кредиту обычно ниже, чем потенциальный доход от инвестирования наличных средств. Например, кредит на дом во Флориде выдан Трампу под 4,5% годовых, в то время как деньги, вложенные в бизнес или акции, могут дать значительно больший доход.

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