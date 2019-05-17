Трамп заработал в 2018 году более $479 млн

17 мая 2019 00:31 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствует ежегодная финансовая выписка главы государства, обнародованная в четверг независимой госструктурой - Управлением правительственной этики.

В документе подчеркивается, что при зарплате президента США $400 тыс. в год республиканец заработал $479 млн.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его состояние превышает $10 млрд.

Во время предвыборной кампании 2016 года он сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками в отношении своего бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь.

В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп взял ипотечный кредит
США 00:01
Трамп хочет изменить закон о мигрантах
США 16 мая 23:31
США расширили санкции против Росии
США 16 мая 22:45
Начались продажи первой в мире карты microSD емкостью 1 Тбайт
В мире 16 мая 17:50
В США заявили о разоблачении группы хакеров, похитившей миллионы долларов
В мире 16 мая 17:30
Глава МВФ надеется на скорое окончание торговых войн между США и Китаем
В мире 16 мая 17:09
Лента новостей
Чингиз Мустафаев вышел в финал "Евровидения 2019" - определены все финалисты (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 01:15
Во время полетов в дальний космос могут использовать телемедицину
В мире 00:56
В Баку прошел красочный вечер 25-летия Государственного театра пантомимы (ФОТО)
Культура 00:45
Футболист "Челси" Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы с "Арсеналом"
Спорт 00:09
Трамп взял ипотечный кредит
США 00:01
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Россия 16 мая 23:47
Трамп хочет изменить закон о мигрантах
США 16 мая 23:31
Зеленский решил провести конкурс на должности глав областей Украины
Другие страны 16 мая 23:09
США расширили санкции против Росии
США 16 мая 22:45