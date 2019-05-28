Трамп завершил государственный визит в Японию

28 мая 2019 08:50 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во вторник завершил государственный визит в Японию и покинул страну. Отлет американского лидера в прямом эфире показывали японские национальные телеканалы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник Трамп вместе с премьер-министром Синдзо Абэ посетил один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Лидеры двух государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок как никогда. Трамп также выступил перед американскими военнослужащими на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp на базе Йокосука.

Накануне Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у монарха. Встреча с императорской четой стала ключевым пунктом программы госвизита Трампа в Японию, что неоднократно подчеркивал сам президент США.

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