В США десять человек ранены в результате взрыва в штате Нью-Мексико

6 июня 2019 03:01 (UTC+04:00)

Двое пожарных госпитализированы, десять получили легкие ранения в результате взрыва в американском штате Нью-Мексико, сообщила полиция штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, 5 июня полицию вызвали в международный воздушный центр Роузвелл в связи со взрывом. На месте сотрудники выяснили, что сотрудники пожарной части города упаковывали фейерверки ко Дню независимости США, когда произошел взрыв.

"Двое пожарных были по воздуху доставлены в травматологический центр с ранениями, опасными для жизни. Десять пожарных с легкими травмами получили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

Причина пожара расследуется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Лондоне министры финансов США и Великобритании обсудили санкции и Brexit
Европа 00:38
Трамп считает, что Китай подпишет новую торговую договоренность с США
США 5 июня 23:58
Трамп уверен, что Мексика "хочет договориться"
США 5 июня 21:59
Опрос: большинство американцев считает, что Трамп выиграет выборы 2020 года
США 5 июня 21:26
Трамп считает, что у него нет достойных конкурентов среди демократов
США 5 июня 12:09
Министр обороны США хочет, чтобы в руководстве Пентагона было больше женщин
Другие страны 5 июня 11:44
Лента новостей
Вблизи Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 02:28
СМИ: премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
Европа 02:01
Первая в истории конференция ФИФА по женскому футболу пройдет в Париже
В мире 01:25
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Спорт 00:50
В Лондоне министры финансов США и Великобритании обсудили санкции и Brexit
Европа 00:38
Трамп считает, что Китай подпишет новую торговую договоренность с США
США 5 июня 23:58
Президент Бразилии поддержал Неймара
Другие страны 5 июня 23:24
Россия и Китай призвали участников ДРСМД к диалогу
Россия 5 июня 23:19
Доклад о незаконной деятельности на оккупированных Арменией азербайджанских территориях распространен, как документ СБ ООН
Политика 5 июня 22:49