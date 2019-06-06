В США десять человек ранены в результате взрыва в штате Нью-Мексико

Двое пожарных госпитализированы, десять получили легкие ранения в результате взрыва в американском штате Нью-Мексико, сообщила полиция штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, 5 июня полицию вызвали в международный воздушный центр Роузвелл в связи со взрывом. На месте сотрудники выяснили, что сотрудники пожарной части города упаковывали фейерверки ко Дню независимости США, когда произошел взрыв.

"Двое пожарных были по воздуху доставлены в травматологический центр с ранениями, опасными для жизни. Десять пожарных с легкими травмами получили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

Причина пожара расследуется.

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