Мексика будет давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам

9 июня 2019 07:08 (UTC+04:00)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в субботу, что с наступающей недели его страна будет оказывать гуманитарную помощь тем мигрантам, которые стремятся попасть в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Со следующей недели мы начнем предлагать гуманитарную помощь, возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния тем, кто в Мексике ждет решения своего запроса об убежище, чтобы легально попасть в США", - заявил Лопес Обрадор, выступая на мероприятии в пограничной Тихуане.

Также мексиканский лидер заявил, что намерен и дальше выстраивать отношения дружбы и сотрудничества с США, не причиняя вреда этой стране и не вмешиваясь в их дела. "Мы пользуемся этой возможностью, чтобы сказать американскому народу, что не намерены причинять ему вред, и мы полны решимости сотрудничать во всех областях", - сказал Лопес Обрадор.

В пятницу стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Мексики в разговоре с Трампом подтвердил готовность к сотрудничеству с США
Другие страны 06:16
Президент Мексики положительно оценил достигнутое с США соглашение по миграции
Другие страны 04:26
Пекин предостерег Microsoft и Dell от прекращения поставок китайским фирмам
Китай 03:15
В метро Бостона поезд сошел с рельсов
США 8 июня 23:57
В США в лотерее разыграли джекпот в размере более полумиллиарда долларов
США 8 июня 19:12
МИД Ирана: новые санкции США показывают несостоятельность призывов к переговорам
Другие страны 8 июня 13:18
Лента новостей
Эрдоган поздравил сборную Турции по футболу с победой над Францией
Турция 07:30
Президент Албании заявил об отмене муниципальных выборов
Другие страны 06:45
Президент Мексики в разговоре с Трампом подтвердил готовность к сотрудничеству с США
Другие страны 06:16
Аэропорт на юге Японии на час остался без энергоснабжения
Другие страны 06:00
Экс-генсеку ОДКБ не дали выехать из Армении
Армения 05:54
Борис Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без удовлетворяющей Лондон сделки по Brexit
Европа 05:30
Азербайджанские вольники завоевали "золото" Чемпионата Европы
Общество 05:03
В Казахстане началось голосование на президентских выборах
Казахстан 04:43
Президент Мексики положительно оценил достигнутое с США соглашение по миграции
Другие страны 04:26