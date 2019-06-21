Американским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана

21 июня 2019 07:25 (UTC+04:00)

Управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщает телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В отдельном заявлении FAA сообщило, что ближайший гражданский самолет находился от сбитого Ираном американского военного беспилотника на расстоянии 45 миль (72 километра).

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон предостерег от военной эскалации в регионе Персидского залива
Европа 08:07
Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил их
США 07:48
Помпео рассматривает все варианты санкций против Турции из-за покупки С-400
Турция 05:38
Трамп заявил о готовности помочь Канаде с восстановлением отношений с Китаем
США 01:20
Комиссия по СВПД 28 июня обсудит сохранение сделки на фоне санкций США и заявлений Ирана
В мире 00:44
Пентагон: беспилотник США был сбит на большой высоте в 34 км от территории Ирана
США 00:20
Лента новостей
Макрон предостерег от военной эскалации в регионе Персидского залива
Европа 08:07
Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил их
США 07:48
Промышленное производство в Азербайджане выросло
Бизнес 07:30
В Токио военный вертолет разбился при посадке
Другие страны 07:15
В Индии в результате ДТП с автобусом погибли 43 человека
Другие страны 07:02
Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове
Китай 06:52
Меркель призвала не допустить кризиса в Евросоюзе
Европа 06:40
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Другие страны 06:19
Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями
В мире 06:04