Американским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана

Управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщает телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В отдельном заявлении FAA сообщило, что ближайший гражданский самолет находился от сбитого Ираном американского военного беспилотника на расстоянии 45 миль (72 километра).

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

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