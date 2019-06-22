Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями", отметив, что не хочет этого. Так он заявил в интервью телеканалу NBC, отрывки из которого опубликованы на сайте телеканала, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп сказал в пятницу, что он не хочет войны с Ираном, но если она будет, то это будут "невиданные прежде разрушения", - говорится в материале.

"Но я не стремлюсь к этому", - процитированы там слова Трампа.

Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе" и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.

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