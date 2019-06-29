Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие дни

29 июня 2019 03:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться в ходе его поездки в Южную Корею, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп вылетает в Сеул из японской Осаки, где он участвует в саммите G20, в субботу.

"После нескольких очень важных встреч с председателем КНР Си (Цзиньпином) я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун(Чжэ Ином). Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться", - написал Трамп в Twitter.

Он добавил к своей записи восклицательный знак, а также знак вопроса в скобках, что можно истолковать как сомнение в том, что встреча произойдет.

Ранее Трамп заявлял, что не планирует встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в регион.
Трамп и северокорейский лидер провели с 2018 года два саммита в Сингапуре и Ханое, посвященные возможному отказу КНДР от ядерного оружия, однако не достигли конкретных результатов.

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