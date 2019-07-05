Трамп пообещал, что скоро американцы установят свой флаг на Марсе

5 июля 2019 06:04 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что астронавты США скоро вновь посетят Луну, а затем доберутся до Марса, где установят американский флаг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пятьдесят лет назад, в июле 1969 года американские астронавты первыми высадились на Луне и установили там флаг США. В декабре 2018 года Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой при Бараке Обаме лунной программы. По словам президента, США не только оставят на Луне свой флаг и след, но и создадут основу для полета на Марс.

"Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе", - заявил Трамп, выступая на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Минобороны России рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем
Россия 06:18
Несколько человек ранены при нападении в медицинском центре в США
США 05:14
В Вашингтоне прошел парад военной авиации по случаю Дня независимости США
США 04:22
Правительство США попросило суд отклонить иск Huawei
В мире 02:13
Мексика сохранила лидерство в торговле с США за пять месяцев
В мире 4 июля 22:08
Премьер Пакистана встретится с Трампом в США 22 июля
Другие страны 4 июля 17:50
Лента новостей
Малайзия запретила экспорт морского песка
В мире 06:26
В Минобороны России рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем
Россия 06:18
Российские военные начали учения в Черном море
Россия 06:16
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
В мире 05:19
SpaceX потеряла спутники
В мире 05:17
Несколько человек ранены при нападении в медицинском центре в США
США 05:14
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения
США 05:04
Жители подтопленных районов Иркутской области получат выплаты за потерянный урожай и скот
В мире 04:46
В Вашингтоне прошел парад военной авиации по случаю Дня независимости США
США 04:22