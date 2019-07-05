Трамп заявил, что США при желании могут ввести дополнительные пошлины на товары из КНР

5 июля 2019 21:37 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты могут ввести дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, если американские власти этого захотят. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Трансляцию вели американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ввели огромные пошлины [на китайские товары]. Если мы захотим, можем ввести существенно большие [пошлины]. Китай нарушил сделку, мы ведем с ними переговоры. Посмотрим, что произойдет", - отметил американский лидер

Он в очередной раз обвинил Пекин в нарушении условий торговой сделки, которую обе стороны фактически заключили весной. "Они вели с нами переговоры и хотели заключить сделку. У нас была сделка, и они ее нарушили. Они не должны были ее нарушать. Я думаю, что в следующий раз они бы не стали [ее нарушать]", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

Трамп добавил, что Китай "платит миллиарды и миллиарды долларов" в рамках введенных пошлин. По его версии, Пекин "до смерти хочет заключить" с США торговое соглашение.

Решение о возобновлении торговых переговоров было достигнуто на встрече американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары стоимостью $300 млрд, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ китайская сторона выражала готовность наращивать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Китай подписали соглашение о железнодорожных контейнерных перевозках
Бизнес 19:14
Байден считает, что НАТО исчезнет через пять лет в случае переизбрания Трампа
Другие страны 17:41
Байден назвал бредом позицию Трампа в торговой войне с Китаем
Другие страны 17:10
Роберт Секута обсудил роль Азербайджана в интеграции с мировыми энерго- и транспортными проектами (ФОТО)
Экономика 14:42
Задержанный в Гибралтаре танкер мог принадлежать российской компании
Другие страны 13:26
Сеул и Вашингтон не обсуждают возобновление работы Кэсонского технопарка на границе с КНДР
Другие страны 12:20
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В этом году будут построены и сданы в эксплуатацию новые квартиры, частные дома для более шести тысяч семей вынужденных переселенцев
Политика 22:02
Совбез ООН призвал к прекращению огня в Ливии
В мире 21:28
Состоялась церемония почтения памяти, посвященная 80-летию заслуженного инженера, государственного деятеля Рафика Халафова (ФОТО)
Общество 21:24
На сессии ЮНЕСКО в Баку обсуждались вопросы еще по двум претендентам на включение в Список всемирного наследия
Общество 21:14
Обнародованы имена шахматистов-участников Кубка Мира от Азербайджана
Общество 20:35
В Азербайджане температура в выходные достигнет 36 градусов
Общество 20:25
Посол: США были, и сегодня рядом с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 20:24
Азербайджан и Китай подписали соглашение о железнодорожных контейнерных перевозках
Бизнес 19:14
В Гусаре сдается в эксплуатацию еще одна электронная АТС (ФОТО)
ИКТ 18:54