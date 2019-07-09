Минюст США поддержит Мюллера, если он решит отказаться от показаний Конгрессу

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что если спецпрокурор Роберт Мюллер решит не давать показания Конгрессу, назначенные на 17 июля, то Министерство юстиции поддержит его в этом, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Я не знаю, зачем тащить его туда и пытаться допросить его с пристрастием. Я не думаю, что с Мюллером следует так обращаться или подвергать его этому, если он этого не хочет", – сказал Барр в интервью Associated Press.

Генпрокурор отметил, что демократы пытаются создать "публичное зрелище", вызвав Мюллера для дачи показаний перед Конгрессом.

По словам Барра, Министерство юстиции поддержит спецпрокурора, если он решит, что "не хочет подвергать себя" этому.

Минюст также будет стремиться блокировать любые попытки вызвать в суд членов команды специального прокурора, уточнил Барр.

Нет никаких признаков того, что Мюллер не хочет предстать перед Конгрессом 17 июля. Однако он предупредил законодателей, что любые показания, которые он даст, не выйдут за рамки его 448-страничного отчета.

Хотя Мюллер больше не работает в Министерстве юстиции, но ведомство может попытаться ограничить его показания о решениях, которые он принял в качестве спецпрокурора.

Генпрокурор США также сообщил, что изучение того, как началось расследование Мюллера, продолжается.

Он отметил, что "важно глубже взглянуть на то, как все разворачивалось". По его словам, пока он не получил удовлетворительного ответа на вопрос, почему было открыто расследование.

Барр отказался сказать, как, по его мнению, Мюллер справился с "российским" расследованием. Он лишь отметил, что его отношения со спецпрокурором, с которым он дружит в течение трех десятилетий, "прекрасны".

Мюллер будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США 17 июля.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

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