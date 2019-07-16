Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"

16 июля 2019 03:35 (UTC+04:00)

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это действующий полигон для учений ВВС США. Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы", - заявила Макэндрюс газете Washington Post.

"ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность", - добавила она.

Уже более 1,14 миллиона человек записались в Facebook на "штурм" военной базы, еще 945 тысяч человек написали, что "интересуются" этим мероприятием. Цель мероприятия — подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие запланировано на 20 сентября.

Военная база "Зона 51" в Неваде долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно.

Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.

Организаторы "штурма" также предлагают участникам бежать "как Наруто, чтобы опередить пули", следуя уникальному стилю главного героя японского аниме "Наруто", который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.

В июне издание Politico сообщило, что сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов. Представители ВМС проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать. Представитель сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, подтвердила телеканалу, что в конгрессе серьезно подходят к этой проблеме.

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