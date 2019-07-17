Помпео назвал актом немотивированного насилия убийство турецкого дипломата в Эрбиле

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал в среду актом немотивированного насилия убийство турецкого дипломата и сопровождавшего его иракца в провинции Эрбиль. Соответствующее письменное заявление шефа американской дипломатии распространил Госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы самым решительным образом осуждаем нынешнее нападение в Эрбиле, где был убит по меньшей мере один турецкий дипломат. Не может быть никаких оправданий таким актам немотивированного насилия", - отметил госсекретарь.

"США подтверждают свою приверженность поддержке правительства и народа Турции и Ирака", - заключил Помпео.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о гибели трех турецких дипломатов, в том числе заместителя генерального консула в городе Эрбиль. По данным телеканала, двое вооруженных людей открыли огонь по дипломатам в одном из ресторанов Эрбиля. Силы безопасности региона оцепили место происшествия и ведут поиск нападавших. Это первый случай, когда дипломаты подверглись нападению в Эрбиле.

Как информирует телеканал RUDAU, служба безопасности Иракского Курдистана подтвердила гибель сотрудника турецкого генконсульства и жителя Иракского Курдистана, а также ранение еще одного человека. МИД Турции ранее подтвердил гибель сотрудника генерального консульства в Ираке во время нападения в Эрбиле. В сообщении ведомства отмечалось, что Анкара "продолжает тесно сотрудничать с иракскими властями для оперативного установления нападавших".

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