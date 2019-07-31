Берни Сандерс: США во внешней политике надо больше полагаться на дипломатию

Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтону во внешней политике следует в большей степени полагаться на дипломатию, а не на применение силы. Об этом он заявил во вторник на вторых теледебатах демократов, которые прошли в Детройте (штат Мичиган), согласие с ним выразили и некоторые другие участники дискуссии. Трансляцию вел телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы находились в Афганистане, думаю, 18 лет. В Ираке - 16 или 17 лет. Мы потратили $5 трлн на войну против терроризма, и сейчас террористов, наверное, больше, чем было перед ее началом, - подчеркнул Сандерс. - Нам нужна внешняя политика, которая основана на дипломатии, на прекращении конфликтов путем переговоров, а не путем убийства друг друга". "Став президентом США, я отправлюсь в ООН, но не для того, чтобы критиковать ее и подвергать нападкам, а чтобы сближать страны на Ближнем Востоке и во всем мире, преодолевать разногласия, решать имеющиеся проблемы мирным путем", - добавил он. Сенатор подчеркнул, что США не следует быть "мировым жандармом".

Демократы за дипломатию

Некоторые из других участников дебатов во вторник выразили согласие со взглядами Сандерса на внешнюю политику США. Бывший губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, в частности, подчеркнул, что США следует придерживаться "подхода, основанного на международной дипломатии". Он отметил, что это позволит решать проблемы, связанные с изменением климата. "Мы должны говорить со всеми", - констатировал Хикенлупер.

"Нам нужно провести демилитаризацию нашей внешней политики, нам следует постоянно поддерживать взаимодействие с другими странами", - сказал конгрессмен от Огайо Тим Райан. Вместе с тем, он подверг критике действующего президента США Дональда Трампа за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар полагает, что действующая администрация США допустила ошибку, решив прекратить участие страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Парижском соглашении по климату, сделке с Ираном по атому. "Я не соглашаюсь с этим", - сказала она. Вместе с тем Клобушар выступила с утверждением, что Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в японской Осаке не уделил достаточного внимания вопросам, касающимся приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. "Я полагаю, что следует встречаться с другими, но нужно иметь свою повестку и ставить на первое место интересы нашей страны, а не российские", - сказала Клобушар.

Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж отметил, что ведение военных действий Вашингтоном должно в большей степени завесить от решений Конгресса США. "Я выступлю с предложением, что любое одобрение военной силы давалось бы [Конгрессом США] сроком на три года, а затем его нужно было бы продлевать", - сказал он.

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