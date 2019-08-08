Почти 700 человек задержаны иммиграционными службами в США - СМИ

8 августа 2019 01:12 (UTC+04:00)

Иммиграционные службы США задержали в среду 680 человек по обвинению в нарушении миграционного законодательства в штате Миссисипи на юге страны. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, рейды стали крупнейшими с 2008 года, когда по приказу Джорджа Буша - младшего операция была проведена в штате Айова. Все задержанные в Миссисипи являются выходцами из Латинской Америки и работали на пищевых фабриках.

Ожидается, что масштабная акция станет большим ударом по отдельным компаниям и экономике штата в целом. По словам официального представителя Иммиграционной и таможенной полиции США Брайана Кокса, "были выданы ордеры на обыск семи крупных фабрик", в числе которых Koch Foods, и Peco Foods Inc.

Как отмечает агентство, рейды произошли всего за несколько часов до приезда президента США Дональда Трампа в Эль-Пасо, где 3 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов.

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