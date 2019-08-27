Эдди Мерфи возвращается в телешоу "Субботним вечером в прямом эфире"

27 августа 2019 12:04 (UTC+04:00)

Американский актер и комик Эдди Мерфи в предстоящем декабре вернется в эфир комедийной телепередачи Saturday Night Live ("Субботним вечером в прямом эфире"), которая 35 лет назад послужила трамплином к его успеху, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Мерфи завершил регулярные выступления в этой передаче в 1984 году. Актер снова появится Saturday Night Live 21 декабря.

45-й сезон "Субботним вечером в прямом эфире" стартует 28 сентября. Первую передачу доверено вести актеру Вуди Харрельсону и актрисе, композитору и режиссеру Билли Айлиш. 5 октября поклонники телешоу увидят актрису Фиби Уоллер-Бридж с певицей Тейлор Свифт, 12 октября - актера и продюсера Дэвида Харбора с певицей Камилой Кабельо, а 2 ноября - актрису Кристен Стюарт.

Эдди Мерфи родился 3 апреля 1961 года в Нью-Йорке. Афроамериканец с детства проявлял артистические способности. В подростковом возрасте он подрабатывал в различных клубах, где "вживую" выступают начинающие юмористы. В 1980 году молодой человек был приглашен на одно из наиболее популярных в США телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" и стал известен широкой аудитории.

В 1982 году Мерфи дебютировал в кино, снявшись в комедийном боевике "48 часов" (48 Hrs.) с Ником Нолти. Мировую славу актеру принесла комедия "Полицейский из Беверли-Хиллз" (Beverly Hills Cop, 1984). Лучшими работами Мерфи считаются роли в комедиях "Поездка в Америку" (Coming to America, 1988), "Чокнутый профессор" (The Nutty Professor, 1996), "Доктор Дулиттл" (Doctor Dolittle, 1998), "Клевый парень" (Bowfinger, 1999). Всего же Мерфи сыграл около 50 киноролей, в основном в комедиях. Актер также снимался в телефильмах и сериалах, в которых играл самого себя, и озвучивал персонажей популярных мультфильмов.

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