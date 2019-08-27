Грузовик Dragon покинул МКС

27 августа 2019 19:38 (UTC+04:00)

Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию, НАСА ведет прямую трансляцию на своем сайте, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Механический манипулятор Canadarm2, державший корабль после того, как он был отстыкован от модуля "Гармония", отпустил его в 17:59 мск. Отстыковкой корабля на станции руководит астронавт НАСА Кристина Кох.
Планируется, что корабль приводнится в Тихом океане в 480 километрах от побережья Калифорнии в 23:21 мск. Dragon, находившийся на орбите месяц, доставит на Землю около 1,5 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.
Принадлежащий компании SpaceX корабль является на сегодня единственным аппаратом, способным доставлять грузы с МКС на Землю.

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