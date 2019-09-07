США выразили соболезнования из-за смерти Мугабе, раскритиковав его политику

Госдепартамент США выразил соболезнования в связи с кончиной экс-лидера Зимбабве Роберта Мугабе, при этом обвинив бывшего президента в предательстве интересов страны, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

"Мы соболезнуем тем, кто оплакивает уход бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе. Роберт Мугабе помог освободить Зимбабве, но допущенные им нарушения прав человека и крайне некомпетентное управление экономикой сделали бедняками миллионы людей и предали надежды народа на будущее", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, США продолжат поддерживать "надежды народа Зимбабве на лучшее будущее".

Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе на момент отставки в 2017 году был старейшим государственным лидером, он находился у власти в течение 35 лет.

Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля 2018 года. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.