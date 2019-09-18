Трамп назвал войну с Ираном "крайним вариантом"

18 сентября 2019 22:45 (UTC+04:00)

Речь о войне с Ираном в свете нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не идет, есть много вариантов, заявил в среду президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Есть много вариантов. Есть крайний вариант и еще много других, которые не такие масштабные. Говоря о крайнем варианте, я имею в виду начать войну. Нет, речь не идет об этом крайнем варианте сейчас", - сказал он журналистам.

Ранее Иран направил США через Швейцарию послание, где отверг свою причастность к нападению, а также заверил, что даст ответ, если против ИРИ будут приняты какие-либо меры. Трамп при этом пообещал в ближайшие два дня объявить новые санкции против республики.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

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