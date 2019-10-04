США испытали противокорабельную ракету

4 октября 2019 22:04 (UTC+04:00)

ВМС США провели успешное испытание противокорабельной ракеты NSM в ходе учений в прибрежных водах острова Гуам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Боевой корабль прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords класса Independence успешно продемонстрировал возможности ракеты NSM 1 октября во время учений Pacific Griffin", - говорится в заявлении тихоокеанского флота США.

Согласно заявлению, это первый запуск подобной ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я очень горжусь нашей командной работой, которая привела к успешному запуску NSM", - заявил командующий ВМС Мэтью Леман.

Противокорабельная ракета NSM - это ударное высокоточное оружие большой дальности, которое может находить и уничтожать вражеские корабли на расстоянии до 100 морских миль (185 км). Ракета летит на предельно малой высоте над поверхностью моря, имеет возможность слежения за местностью и использует усовершенствованное устройство самонаведения для точного поражения цели в сложных условиях.

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