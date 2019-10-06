На пивном фестивале под Лос-Анджелесом произошли взрывы

6 октября 2019 10:22 (UTC+04:00)

Несколько взрывов прогремели в субботу вечером рядом с местом проведения пивного фестиваля "Октоберфест" (Oktoberfest) в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) неподалеку от Лос-Анджелеса. Как сообщил местный филиал телекомпании NBC, пострадали несколько человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, взорвался трансформатор, располагавшийся на одном из столбов линии электропередачи. В результате опора рухнула на землю, после чего загорелась. Очевидцы при этом сообщают о как минимум трех взрывах.

Несколько посетителей фестиваля и приехавших по вызову пожарных получили ранения. Точное число пострадавших неизвестно, однако, как отмечает телеканал CBS, травмы получили не менее четырех человек. Посетители фестиваля эвакуированы.

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