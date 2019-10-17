Сенат США утвердил Барбару Барретт министром ВВС в структуре Пентагона

17 октября 2019 04:34 (UTC+04:00)

Сенат США утвердил Барбару Барретт на посту министра военно-воздушных сил, свидетельствуют результаты голосования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За кандидатуру Барретт проголосовали 85 из присутствовавших сенаторов, семеро были против.

Кандидатуру Барретт выдвинул в мае президент Дональд Трамп на место ушедшей в отставку Хезер Уилсон.
Барретт в прошлом возглавляла неправительственную Аэрокосмическую корпорацию.

Гражданский министр ВВС подчиняется министру обороны США и занимается вопросами финансирования и материально-технического обеспечения военно-воздушных сил, тогда как оперативное управление и командование войсками осуществляет штаб ВВС, командующий которого в ранге генерала входит в Объединенный комитет начальников штабов ВС США.

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