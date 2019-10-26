США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis

26 октября 2019 21:23 (UTC+04:00)

ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Церемония сдачи корабля в эксплуатацию проходила в городе Бернс Харбор, штат Индиана.

"USS Indianapolis, боевой корабль прибрежной зоны типа "Фридом" (LCS) - быстрая, гибкая платформа для целевых миссий, созданная для действий в прибрежной окружающей среде, а также для операций в открытом море", - говорится в сообщении ВМС США.

LCS - это корабль с открытой архитектурой, модульным оружием и сенсорными системами. Он предоставляет вооруженным силам США доступ в ключевые зоны на различных полях действий.

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