Для борьбы с огнем в Калифорнии используют заключенных

31 октября 2019 03:38 (UTC+04:00)

Власти Калифорнии используют заключенных для борьбы с огнем в районе Сими-Вэлли, где огонь распространился на площади более 500 га. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN в репортаже из района стихийного бедствия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заключенные в оранжевых комбинезонах и защитных масках выстроились на расстоянии 40-50 м друг от друга вдоль шоссе номер 23 и следят за тем, чтобы сильный ветер не разнес горящие ветки на другую сторону шоссе.

"Это первый случай со времен Второй мировой войны, когда заключенных привлекли к тушению пожаров, - отмечалось в репортаже. - Они участвуют в этом добровольно и получают за эту работу от $2 до $5 в день". За участие в борьбе с пожарами они могут рассчитывать на сокращение тюремных сроков. Как отметила телекомпания, участвовать в борьбе с огнем позволено лишь тем, кто не совершал насильственных преступлений сексуального характера и не совершал поджогов.

В борьбе с огнем в этом районе участвуют около 800 пожарных, задействованы восемь самолетов, оснащенных системой пожаротушения, девять вертолетов, 22 единицы тяжелой техники.

На всей территории штата сейчас насчитываются 10 крупных природных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата.

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