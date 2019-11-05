Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать диалог с КНДР

5 ноября 2019 10:58 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, упомянув об этом в письме с соболезнованиями президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину по поводу смерти его матери. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила президентская администрация РК.

Письмо Мун Чжэ Ину передал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе встречи на полях саммита АСЕАН+3, который проходит в Бангкоке.

В письме Трамп выразил соболезнования южнокорейскому президенту в связи с утратой, а также подтвердил приверженность усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова. "Я надеюсь, что я и господин президент сможем вместе двигаться к достижению общей цели по денуклеаризации КНДР и (достижению) мира на Корейском полуострове… США и Южная Корея неизменно прикладывают усилия, чтобы настал тот день, когда семьи к северу и к югу от демилитаризованной зоны могли воссоединиться", - говорится в послании.

Трамп также выразил сожаление, что мать Мун Чжэ Ина так и не смогла посетить свою малую родину на территории КНДР. Родители Мун Чжэ Ина жили в той части Кореи, которая теперь находится на территории КНДР, и были эвакуированы на юг в ходе Корейской войны 1950-53 годов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на нефть слабо колеблются в ожидании данных о запасах этого сырья в США
США 09:43
Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
Европа 09:35
Япония считает, что КНДР в последнем пуске испытывала тот же тип новых ракет, что и ранее
Другие страны 08:34
Трамп заявил, что США продолжат попытки денуклеаризации КНДР
Другие страны 08:29
Макрон: торговое соглашение Китая и США должно учитывать интересы других стран
Другие страны 07:19
В администрации США назвали запуск Ираном новых центрифуг ядерным шантажом
Другие страны 05:10
Лента новостей
Международное энергетическое агентство спрогнозировало использование энергии ветра
Энергетика 11:22
В оккупированном Карабахе покончил с собой армянский солдат
Нагорно-карабахский конфликт 11:12
Грузия и Нидерланды обсудили развитие торгово-экономических связей
Грузия 11:02
Задержаны 8 граждан Азербайджана, пытавшиеся пересечь границу в направлении Грузии
Происшествия 10:53
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по строительству распредсетей
Тендеры 10:47
Туркменистан проводит международную книжную ярмарку
Туркменистан 10:46
Из Турции в Азербайджан было осуществлено 26 тыс. грузоперевозок (Эксклюзив)
В мире 10:41
Азербайджанские гимнастки вернулись с «золотом» из Бельгии
Общество 10:39
Растет количество грузинских туристов, посетивших Турцию в сентябре 2019 года
Турция 10:29