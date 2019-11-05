Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать диалог с КНДР

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, упомянув об этом в письме с соболезнованиями президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину по поводу смерти его матери. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила президентская администрация РК.

Письмо Мун Чжэ Ину передал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе встречи на полях саммита АСЕАН+3, который проходит в Бангкоке.

В письме Трамп выразил соболезнования южнокорейскому президенту в связи с утратой, а также подтвердил приверженность усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова. "Я надеюсь, что я и господин президент сможем вместе двигаться к достижению общей цели по денуклеаризации КНДР и (достижению) мира на Корейском полуострове… США и Южная Корея неизменно прикладывают усилия, чтобы настал тот день, когда семьи к северу и к югу от демилитаризованной зоны могли воссоединиться", - говорится в послании.

Трамп также выразил сожаление, что мать Мун Чжэ Ина так и не смогла посетить свою малую родину на территории КНДР. Родители Мун Чжэ Ина жили в той части Кореи, которая теперь находится на территории КНДР, и были эвакуированы на юг в ходе Корейской войны 1950-53 годов.

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