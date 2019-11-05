Помпео намерен обсудить в Германии ядерную проблему Ирана

5 ноября 2019 22:19 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить в Германии ядерную проблему Ирана, сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Европейцы могли видеть, что иранцы двигаются в неправильном направлении в том, что касается ядерных материалов и обогащения урана. Наш взгляд таков, что иранский режим хочет использовать ядерные материалы для шантажа и попыток вытянуть деньги из Европы и Запада вообще. Думаю, этот вопрос возникнет в ходе наших дискуссий", - сказал представитель госдепартамента.

Он не прокомментировал новое заявление Ирана о том, что тот вновь приступает к обогащению урана на подземном объекте в Фордо.

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