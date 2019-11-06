Трамп решил оставить в Сирии не менее 800 военных США

Президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, американский лидер 1 ноября встретился с представителями Пентагона. После этого он одобрил план, предусматривающий расширение зоны в восточной части Сирии, которую намерены охранять военные США.

Как отмечает агентство, в Пентагоне не уточняют, какова будет численность американского воинского контингента, который останется в Сирии. По словам источников, военных США может быть "не менее 800, включая примерно 200 военнослужащих, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии".

В публикации отмечается, что в Пентагоне пока нет единого мнения относительно того, каким образом следует сформулировать приказы, которые получат военные. Как констатирует агентство, официально США объясняют присутствие своего контингента на этой территории необходимостью защищать нефтяные месторождения от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Вместе с тем пока нет полной ясности, какие меры, по мнению Пентагона, американские военные должны применять, если контроль над месторождениями будут пытаться установить сирийские или российские войска.

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