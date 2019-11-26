Трамп призвал Болтона, Помпео и Перри дать показания по импичменту

26 ноября 2019 22:18 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы показания конгрессу в рамках дела об импичменте дали не только те, кого вызывают инициировавшие это демократы, но и госсекретарь Майк Помпео, министр энергетики Рик Перри, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни и другие, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вашингтонские волки и СМИ фейковых новостей слишком много домысливают о людях, которых суды принудили давать показания в конгрессе… Я хотел бы, чтобы и другие дали показания", - написал президент во вторник в своем Twitter.

Трамп упоминает экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"Он патриот и может знать, что я придержал деньги для Украины, потому что она считается коррумпированной страной, и я хотел знать, почему близлежащие европейские страны не давали деньги наряду с нами", - написал Трамп.

"Точно так же я был бы рад, если бы Майк Помпео, Рик Перри, Мик Малвейни и многие другие дали показания по поводу этого обмана с выдуманным импичментом", - добавил президент США.

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