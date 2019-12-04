США и Судан намерены начать обмен послами после 23-летнего перерыва

Соединенные Штаты Америки и Судан намерены начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва в дипломатических отношениях на этом уровне. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы рады сообщить о том, что Соединенные Штаты и Судан приняли решение начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва", - сказал он.

"Это решение является значимым шагом вперед в деле укрепления двусторонних отношений США и Судана, особенно в условиях, когда переходное правительство под руководством гражданских лиц работает над осуществлением масштабной программы реформ", - отметил госсекретарь. "Соединенные Штаты остаются надежным партнером суданского народа и поддерживают его стремление к миру, безопасности, процветанию, демократии и равенству", - добавил Помпео.

В октябре 2017 года США сняли с Судана действовавшие 20 лет санкции. Однако до сих пор Хартум числится в американском списке основных спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирией, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине еще в 1993 году Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому кризису в стране. В последние месяцы в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление.

1 декабря премьер-министр Судана Абдалла Хамдук начал официальный визит в США, который продлится шесть дней и будет посвящен обсуждению путей развития отношений между двумя странами. Он намерен обсудить вопрос об исключении страны из списка спонсоров международного терроризма.

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