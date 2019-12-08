Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Ким Чен Ыном

8 декабря 2019 00:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп настаивает, что его отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном складываются хорошо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Переговоры между США и КНДР по ядерной проблеме Корейского полуострова застопорились на фоне очередных испытаний оружия Пхеньяном. При этом КНДР пока не осуществляла новых ядерных испытаний и запуск ракет значительной дальности, которые были прекращены до саммитов Ким Чен Ына и Трампа.

Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов президентского пула, беспокоится ли он относительно Ким Чен Ына. Трамп добавил, что у него "прекрасные отношения" с северокорейским лидером. При этом Трамп признал, что есть "определенная враждебность" со стороны Северной Кореи.

Трампа просили также прокомментировать заявление постпреда КНДР при ООН Кима Сона, который заявил, что КНДР не нужны сейчас продолжительные переговоры с США, и вопрос денуклеаризации уже снят с повестки переговоров.

"Посмотрим", - ответил Трамп.

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