США не возражают против визита президента Ирана в Токио

8 декабря 2019 10:21 (UTC+04:00)

США сообщили Токио, что не возражают против визита президента Ирана Хасана Роухани в Японию, которая пытается сыграть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье информационное агентство Kyodo.

По данным дипломатических источников, Роухани может посетить Токио в районе 20 декабря. Агентство отмечает, что о согласии США на этот визит правительство Японии уведомил высокопоставленный деятель американской администрации. При этом он поставил условие, что Вашингтон должны будут проинформировать о результатах переговоров между Роухани и японским премьер-министром Синдзо Абэ.

В минувший вторник Абэ встретился в своей токийской резиденции с заместителем главы МИД Ирана Аббасом Арагчи, который прибыл как личный представитель иранского президента. По данным телеканала NHK, тот сообщил о готовности Роухани посетить Японию, с которой Тегеран традиционно поддерживает дружественные отношения.

В центре переговоров между лидерами Ирана и Японии, отмечает Kyodo, будет ситуация вокруг ядерной программы Тегерана.

Будущее договоренностей по этой проблеме оказалось под вопросом после одностороннего выхода из сделки США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

8 мая 2019 года Иран приступил к первому этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке и объявил, что будет делать подобные шаги раз в 60 дней, если партнеры не выполнят своих обещаний. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США пока не планируют значительного наращивания сил на Ближнем Востоке
США 10:03
На военных объектах США усилены меры безопасности после стрельбы во Флориде
США 06:20
Трамп назначил сотрудника Секретной службы замглавы своего аппарата
США 05:05
Американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду
США 04:44
Глава Пентагона не исключил отправки новых военных в Сирию
США 01:30
Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Ким Чен Ыном
США 00:46
Лента новостей
Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства
Беларусь 10:59
Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
Европа 10:47
Ученые назвали три этапа старения человека
В мире 10:35
США пока не планируют значительного наращивания сил на Ближнем Востоке
США 10:03
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Число жертв пожара в Нью-Дели возросло до 43 (Обновлено)
Другие страны 09:21
На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори
Другие страны 09:09
Объем внешней торговли Китая в январе - ноябре сократился до $4,14 трлн
Китай 08:52
Президент Чили призвал страны АТЭС продолжать работу над созданием зоны свободной торговли
В мире 08:12