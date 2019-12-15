Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР и конгрессменом Шиффом

Президент США Дональд Трамп подверг в субботу критике телекомпанию Fox News. Причиной этому стали запланированные ей интервью с Джеймсом Коми, уволенным с поста директора ФБР в мае 2017 года нынешним американским лидером, а также с одним из организаторов расследования дела об импичменте, главой спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адамом Шиффом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Трудно поверить, что Fox News будет брать интервью у отвратительных и полностью дискредитировавших [себя] бывшего главы ФБР Джеймса Коми и нечистого на руку политика - изворотливого Адама Шиффа. Fox изо всех сил пытается быть политически корректной, и все же они остались полностью отстранены от [трансляции] провальных [телевизионных] дебатов [претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от] демократов", - написал американский лидер в Twitter.

"Не знаете, почему Fox News больше хочет быть, как они (телекомпании MSNBC и CNN - прим. ТАСС)? Они все умрут вместе, тогда как другие СМИ придут на их место. Дела идут хорошо только у протрамповских шоу Fox. Остальное - ничто", - продолжил президент США.

Коми и Шифф должны появиться в эфире Fox News в воскресенье утром.

Широко известно, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам. Однако за последнее время Трамп несколько раз негативно отзывался о телекомпании. Так, в прошлые выходные Fox News подверглась критике со стороны президента за интервью с несколькими законодателями-демократами.

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Times, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов глава Белого дома называл "врагами народа". В конце января прошлого года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".

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