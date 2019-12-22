Демократ Майкл Блумберг открыл предвыборные штабы в трех штатах

22 декабря 2019 04:04 (UTC+04:00)

Миллиардер Майкл Блумберг, объявивший ранее о вступлении в президентскую гонку в США от Демократической партии, открыл предвыборные офисы в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Они являются одними из ключевых в выборах главы государства, сообщается в опубликованном в субботу заявлении избирательного штаба Блумберга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для нас единственный способ победить [президента США Дональда] Трампа в ноябре - это запустить предвыборные кампании в "колеблющихся штатах" (штатах, где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен - прим. ТАСС) по всей стране уже сейчас. Именно этим мы и занимаемся", - сказал политик. Как отмечает агентство Reuters, именно голоса избирателей в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании помогли Трампу одержать победу на выборах в 2016 году.

77-летний Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. О своем намерении вступить в борьбу за выдвижение кандидатом на 59-х выборах президента США, которые пройдут 3 ноября 2020 года, Майкл Блумберг объявил в прошлом месяце.

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