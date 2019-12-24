США предостерегли Британию от сотрудничества с китайской компанией Huawei

США усилили давление на Великобританию с целью не допустить сотрудничества Лондона с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei в развертывании сетей 5G на территории королевства. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times, которая приводит высказывания помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, любое одобрение такого сотрудничества со стороны британского правительства будет представлять опасность для спецслужб МИ-5 и МИ-6, создаст риск доступа "к наиболее деликатной" информации британцев и национальным секретам. "Они просто собираются похитить оптом государственные секреты, будь то ядерные секреты или секреты МИ-6 или МИ-5, - заявил О'Брайен в интервью изданию. - Нас несколько шокирует то, что люди в Великобритании считают Huawei своего рода коммерческим решением. 5G - это решение, касающееся национальной безопасности".

Помощник президента США также предположил, что КНР "сможет нацелиться" на отдельных людей для использования "их надежд и страхов" после получения доступа к личным данным.

"Удивительно, как Соединенное Королевство подписалось на такую программу [возможного сотрудничества с китайской компанией]", - отметил он.

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