Глава Пентагона пригрозил жестким ответом на любую угрозу военным США со стороны Ирана

2 января 2020 20:58 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты жестко отреагируют на любую угрозу американским военнослужащим в Ираке или другой стране со стороны Ирана или подконтрольных ему сил. С таким предупреждением выступил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министра обороны попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, который 31 декабря в Twitter предупредил, что Иран заплатит "очень большую цену", если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке. "Иран понесет всю ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов, они заплатят очень большую цену! - отметил Трамп. - Это не предупреждение, это угроза".

"Команда Совета национальной безопасности [Белого дома] встречается и созванивается с ним [президентом США] ежедневно, если не каждые несколько часов. Он хочет обеспечить, чтобы о наших ВС побеспокоились должным образом, чтобы они оставались боеспособными и готовыми выполнять [боевые] задачи. Он совершенно прав в том, что в случае нападения на нас ответ сил США будет жестким и мощным", - заявил Эспер.

Он не стал конкретизировать, какие действия предпримут в таком случае американские ВС. "Известно, что мы способны предпринимать широкий спектр различных действий. Мы ответим на любые шаги со стороны Ирана и его марионеток, а также будем упреждать любые атаки на наши силы или личный состав", - продолжал Эспер, утвердительно ответив на вопрос, совпадает ли его позиция на этот счет с мнением Трампа.

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