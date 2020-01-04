Дисней побил рекорды по кассовым сборам по итогам 2019 года

По итогам 2019 года студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру 11,1 миллиарда долларов, установив новый рекорд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Суммарные сборы Disney и Foх составили 13,1 миллиарда долларов, из них 4, 3 миллиарда — в домашнем прокате и 8,8 миллиарда — в мировом.

Эксперты считают, что такие высокие показатели студии вряд ли удастся повторить в ближайшее время, поскольку они связаны с успехом шести фильмов: "Мстители: Финал", "Капитан Марвел", "История игрушек 4", "Король Льев", "Алладин", "Холодное сердце 2", каждый из которых принес более миллиарда долларов. Что касается девятого эпизода "Звездных войн", он, скорее всего, их догонит в 2020 году.

Disney добился таких результатов впервые за всю историю киноиндустрии. Предыдущий рекорд был установлен той же студией в 2016 году (7,6 миллиарда долларов).

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