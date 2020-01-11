Иран планировал нападения на четыре посольства США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран на момент операции США по устранению генерала Касема Сулеймани планировал нападение на четыре американских посольства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В интервью Fox News Трамп заявил, что Иран планировал масштабные атаки. На уточняющий вопрос он ответил: "Могу раскрыть, что, моему мнению, вероятно, речь шла о четырех посольствах".

На вопрос, о каких посольствах речь, Трамп сказал: "Мы можем вам сказать, что, вероятно, это было бы посольство в Багдаде". Другие диппредставительства Трамп не назвал.

США заявили, что провели операцию против Сулеймани, поскольку тот планировал дальнейшие атаки на США после нападения на посольство в Багдаде. После убийства Сулеймани Иран нанес удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. Пострадавших не было.

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