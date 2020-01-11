Иран планировал нападения на четыре посольства США, заявил Трамп

11 января 2020 00:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран на момент операции США по устранению генерала Касема Сулеймани планировал нападение на четыре американских посольства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В интервью Fox News Трамп заявил, что Иран планировал масштабные атаки. На уточняющий вопрос он ответил: "Могу раскрыть, что, моему мнению, вероятно, речь шла о четырех посольствах".

На вопрос, о каких посольствах речь, Трамп сказал: "Мы можем вам сказать, что, вероятно, это было бы посольство в Багдаде". Другие диппредставительства Трамп не назвал.

США заявили, что провели операцию против Сулеймани, поскольку тот планировал дальнейшие атаки на США после нападения на посольство в Багдаде. После убийства Сулеймани Иран нанес удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. Пострадавших не было.

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