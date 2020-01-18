В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури

18 января 2020 08:11 (UTC+04:00)

Более 830 рейсов были отменены в аэропортах Чикаго в пятницу из-за снежной бури, сообщается на сайте департамента авиации Чикаго, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Около 470 рейсов задерживаются в чикагских международных аэропортах "О'Хара" и "Мидуэй". Пассажирам советуют проверять статус рейсов у авиалиний.

Сильный снег начался в Чикаго днем в пятницу. Ожидается, что за ночь может выпасть до 12,5 сантиметров снега, сообщает национальная метеорологическая служба Чикаго в Twitter. Служба также предупреждает о порывах ветра до 13,5 метров в секунду.

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