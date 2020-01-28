США эвакуируют из Уханя около 200 человек

28 января 2020 10:32 (UTC+04:00)

Госдепартамент США во вторник организует чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей из китайского города Ухань из-за распространения нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Как ожидается, самолет прибудет во вторник в закрытый аэропорт Уханя и быстро вылетит в США, взяв на борт порядка 230 человек. Главным образом этот рейс предназначен для эвакуации сотрудников американского консульства в Ухане из-за временного закрытия дипломатического представительства в городе. По данным издания, всего в Ухане находятся около тысячи американцев.

По словам пресс-секретаря госдепа, самолет приземлится в городе Онтарио, штат Калифорния. Она добавила, что всех пассажиров проверят на симптомы коронавируса перед отлетом.

Ранее сообщалось, что рейс с гражданами США вылетит из Уханя 28 января и направится в Сан-Франциско.

Как заявила главный врач штата Аляска Энн Цинк, во время остановки самолета в Анкоридже для дозаправки пассажиры смогут выйти в закрытый для широкой публики терминал, где их еще раз проверят перед вылетом в Калифорнию. Помимо этого, на борту самолета буду присутствовать медики, которые будут наблюдать за состоянием людей во время полета. В случае обнаружения симптомов заболевания больницы Анкориджа будут готовы принять пациентов, отметила Цинк.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии,

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