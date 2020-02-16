Трамп собирается прокатиться на своем лимузине перед зрителями этапа гонок NASCAR

Президент США Дональд Трамп может открыть этап заездов Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) кругом по гоночной трассе на своем лимузине. Об этом со ссылкой на источники сообщила телекомпания Fox Business, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, это может произойти в рамках гонки NASCAR Daytona 500, которая состоится в воскресенье в городе Дейтона-Бич в штате Флорида. Примечательно, что в этом же штате - в 200 милях (320 км) к югу, в Палм-Бич находится поместье американского лидера Мар-а-Лаго.

Источники телекомпании утверждают, что Трамп поприветствует зрителей, проехав круг по гоночной трассе на своем лимузине Cadillac One по прозвищу "Зверь" (The Beast). С трибун арены Daytona International Speedway за этим будут наблюдать более 100 тыс. зрителей. Не уточняется, однако, какое место - водительское или пассажирское - займет в автомобиле президент.

Второй в истории президент на Daytona 500

Ранее организаторы мероприятия сообщили о том, что один из самых престижных и популярных этапов NASCAR 17 февраля посетит американский лидер.

"Мы с гордостью сообщаем, что президент Соединенных Штатов решил испытать на себе всю зрелищность и соревновательный дух "Великой американской гонки", посетив в воскресенье 62-й заезд Daytona 500", - говорилось в заявлении, опубликованном в четверг на сайте гоночной ассоциации.

Ранее Daytona 500 посещал в 2004 году лишь действовавший на тот момент президент США Джордж Буш - младший, который не ездил по трассе на лимузине, а лишь выступил с короткой приветственной речью, завершив ее словами: "Джентльмены, запускайте двигатели!" Его предшественники - Рональд Рейган в 1984 году и Джордж Буш - старший в 1992 году посещали на этой же арене другой этап гонок NASCAR, традиционно проходящий в июле.

Накануне "Президентского дня"

"Великая американская гонка", как еще называют этап Daytona 500, в свою очередь ежегодно проводится зимой - накануне "Президентского дня". Он выпадает на третий понедельник февраля и отмечается по случаю дня рождения первого президента США Джорджа Вашингтона, который родился 22 февраля 1732 года. Памятная дата не является общенациональным выходным днем, однако власти многих штатов внесли свои поправки на региональном уровне.