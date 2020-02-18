США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Два крупнейших клиента для (поставок) венесуэльской нефти - Индия и Китай, именно в таком порядке. Мы будем вести разговоры с клиентами, разъяснять им американскую политику относительно венесуэльской нефти", - сказал Абрамс журналистам в госдепе.

"Мы продолжим убеждать страны, которые поддерживают этот режим, чтобы снизить подобную деятельность с их стороны", - добавил он.

США ввели ранее санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.