Сандерс победил на собраниях активистов Демпартии США в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал убедительную победу над остальными претендентами на место кандидата в президенты США от Демократической партии на собраниях активистов (кокусах) этой партии, завершившихся в субботу в штате Невада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На встречах партийных активистов, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов или республиканцев.

Согласно анализу СNN, Сандерс получает 46,2% голосов партийных активистов. На втором месте с видимым отставанием идет бывший вице-президент США Джозеф Байден (23,6%), на третьем - бывший мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж (13,9%). Далее следуют сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (8,9%) и миллиардер из Калифорнии Том Стейер (3,7%).

Эти материалы отражают данные, поступившие более чем с 23% участков. Расклад сил может измениться по мере обработки итогов кокусов. Однако все ведущие СМИ единодушно отдают победу Сандерсу. "Когда мы вместе, нам все по силам", - заявил сенатор на митинге перед отлетом в Сан-Антонио (штат Техас).